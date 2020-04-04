Джерело - sport.ua.
Легендарний екс-форвард Роми Франческо Тотті бажає невдачі римському Лаціо.
Про це розповів сам футболіст.
"Як фанат Роми, я сподіваюся, що Лаціо провалиться якомога швидше. Бувають сезони, коли все йде не так, як треба, але розраховую, що вони впадуть!
Сімоне Індзагі - один з найкращих тренерів Серії А, він виконує відмінну роботу. У нас чудові стосунки, але я був би щасливий, якби він тренував іншу команду", - розповів Тотті.
Нагадаємо, Лаціо визначився з ціною на Іммобілею.
Раніше, у Лаціо закликали продовжити чемпіонат з поваги до померлих.