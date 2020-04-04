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Тотті надіється на провал Лаціо

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Франческо Тотті прокоментував гру Лаціо
Тотті надіється на провал Лаціо
#Тотті, #Лаціо

Джерело - sport.ua.

Легендарний екс-форвард Роми Франческо Тотті бажає невдачі римському Лаціо.

Про це розповів сам футболіст.

"Як фанат Роми, я сподіваюся, що Лаціо провалиться якомога швидше. Бувають сезони, коли все йде не так, як треба, але розраховую, що вони впадуть!

Сімоне Індзагі - один з найкращих тренерів Серії А, він виконує відмінну роботу. У нас чудові стосунки, але я був би щасливий, якби він тренував іншу команду", - розповів Тотті.

Нагадаємо, Лаціо визначився з ціною на Іммобілею.

Раніше, у Лаціо закликали продовжити чемпіонат з поваги до померлих.

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