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У Лаціо закликали продовжити чемпіонат з поваги до померлих

Сьогодні 14:59 586 0
Іглі Таре прокоментував завершення чемпіонату Італії
У Лаціо закликали продовжити чемпіонат з поваги до померлих
#Лаціо, #Серія А

Джерело - isport.ua.

Чемпіонат Італії сезону-2019/20, який зупинили через пандемію коронавірусу, потрібно дограти.

Про це спортивний директор Лаціо Іглі Таре.

"Сезон потрібно завершити. Чемпіонат повинен тривати з поваги до померлих та всім уболівальникам.

Число заражених зменшується, так що було б несправедливо остаточно перервати сезон. Для італійського футболу зупинка на поточний момент стала б катастрофою. Ми постараємося не допустити цього. В Італії понад 75% клубів формують свій бюджет за допомогою продажу телевізійних прав, якщо цих доходів не буде, клубам прийде кінець", - відзначив Таре.

Нагадаємо, захисник Лаціо може перейти до Баварії.

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