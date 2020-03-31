У Лаціо закликали продовжити чемпіонат з поваги до померлих

Чемпіонат Італії сезону-2019/20, який зупинили через пандемію коронавірусу, потрібно дограти.

Про це спортивний директор Лаціо Іглі Таре.

"Сезон потрібно завершити. Чемпіонат повинен тривати з поваги до померлих та всім уболівальникам.

Число заражених зменшується, так що було б несправедливо остаточно перервати сезон. Для італійського футболу зупинка на поточний момент стала б катастрофою. Ми постараємося не допустити цього. В Італії понад 75% клубів формують свій бюджет за допомогою продажу телевізійних прав, якщо цих доходів не буде, клубам прийде кінець", - відзначив Таре.