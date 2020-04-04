Лунін: Хочу стати голкіпером Реала

Український голкіпер Андрій Лунін у майбутньому хоче стати голкіпером мадридського Реала.

Про це розповів сам воротар.

"Зараз я не знаю, я дійсно не знаю. Подивимося. Звичайно, я хотів би повернутися в Мадрид і поборотися за номер один в Реалі. Але ми побачимо трохи пізніше, чого хоче тренер і що станеться з цією ситуацією на карантині. Я сподіваюся що все буде добре.

Звичайно, я бачу себе воротарем мадридського Реала. Якби цього не було, то немає сенсу приїжджати в Мадрид. Не було б сенсу приходити в цей клуб. Я бачу це і докладаю всіх зусиль, щоб досягти цієї мети. Коли це станеться - я не знаю. І коли цей момент настане, я переконаний, що це буде один з кращих моментів у моєму житті, навіть найкращий", - розповів Лунін.