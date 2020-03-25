Лунін провів з Ов'єдо загальне онлайн-тренування

Джерело - ukrinform.uа.
В умовах тотальної самоізоляції та карантину через пандемію коронавірусу Ов’єдо запровадив цікаву практику.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Перша команда в повному складі провела загальне заняття під керівництвом головного тренера команди Хосе Анхеля Зіганди у форматі відеоконференції.
Кожен гравець команди Андрія Луніна займався в себе вдома.
"Така акція допоможе футболістам та персоналу клубу не відчувати себе самотнім, а також підтримає командну філософію в умовах карантину", - йдеться в повідомленні клубу.
Нагадаємо, Реал визначився з майбутнім Луніна.