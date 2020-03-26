Голкіпер Ов’єдо та збірної України Андрій Лунін вміє читати гру.

Про це розповів тренер команди U-21 Віталій Рева.

"Психологічна стійкість, постійна готовність до роботи, гра ногами, хороша школа. Важливо, що Лунін вже в ранньому віці почав виступати в Прем'єр-лізі. Допомогло те, що він спокійно ставився до допущених помилок, а їх спочатку вистачало. Про воротарів, в хорошому сенсі, часто говорять - присутній легка відмороженість (посміхається). Ось це якраз про Андрія.

Втім, найголовніше його якість, на мій погляд, це вміння читати гру, передбачати ситуацію. Він не притискається до воріт, намагається діяти на виходах, на перехоплення - як вгорі, так і внизу. Потрібно враховувати і поведінку в побуті - тут теж все добре. Словом, майбутнє у нього хороше", - розповів Рева.