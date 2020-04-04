Джерело - Футбол 24.
Лівий захисник ПСЖ Левен Кюрзава може влітку безкоштовно приєднатися до каталонської Барселони.
Про це повідомляє Sport.es.
Каталонці спробують продати лівого оборонця Фірпо Хуніора, а на його місце підписати таланта ПСЖ.
Варто відзначити, що контракт Левена з чинним чемпіоном Франції завершується влітку, тому він зможе дістатись "блаугранас" безкоштовно.
Переходу 27-річного гравця сприяє його агент Кіа Джурбачян, який раніше вже працевлаштовував в Барселону Коутінью.
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