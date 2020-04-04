У гравця завершується контракт влітку

Джерело - Футбол 24.

Лівий захисник ПСЖ Левен Кюрзава може влітку безкоштовно приєднатися до каталонської Барселони.

Про це повідомляє Sport.es.

Каталонці спробують продати лівого оборонця Фірпо Хуніора, а на його місце підписати таланта ПСЖ.

Варто відзначити, що контракт Левена з чинним чемпіоном Франції завершується влітку, тому він зможе дістатись "блаугранас" безкоштовно.

Переходу 27-річного гравця сприяє його агент Кіа Джурбачян, який раніше вже працевлаштовував в Барселону Коутінью.

Нагадаємо, Ікарді визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ.