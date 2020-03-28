Тер Штеген може повернутися у Бундеслігу

Баварія розглядає варіант із запрошенням Марка-Андре тер Штегена на зміну Мануелю Ноєру і попросила того не продовжувати контракт з каталонцями.

Про це повідомляє Sport.es.

Угода німецького голкіпера з Барселоною дійсна до літа 2022 року. Портал Transfermarkt оцінює тер Штегена в 90 млн євро.

У цьому сезоні воротар відіграв 34 поєдинки за Барселону, пропустивши 34 голи.

Раніше повідомлялося, що Челсі збирається придбати Ноєра.

Нагадаємо, Баварія запропонує Сане 5-річний контракт.