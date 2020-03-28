Джерело - football.ua.
Баварія розглядає варіант із запрошенням Марка-Андре тер Штегена на зміну Мануелю Ноєру і попросила того не продовжувати контракт з каталонцями.
Про це повідомляє Sport.es.
Угода німецького голкіпера з Барселоною дійсна до літа 2022 року. Портал Transfermarkt оцінює тер Штегена в 90 млн євро.
У цьому сезоні воротар відіграв 34 поєдинки за Барселону, пропустивши 34 голи.
Раніше повідомлялося, що Челсі збирається придбати Ноєра.
Нагадаємо, Баварія запропонує Сане 5-річний контракт.