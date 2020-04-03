Легендарний голкіпер Динамо скасував поїздку на курорт перед введення карантину

Шовковський втратив кошти, але не поїхав на курорт

Джерело - Чемпіон.

Ексголкіпер київського Динамо і один з тренерів збірної України Олександр Шовковський скасував заплановану поїздку на гірськолижний курорт ще до введення карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

Про це заявив сам Шовковський.

"Свого часу, а саме ще на початку березня, я відмовився від поїздки на гірськолижний курорт, так як треба було летіти через Мілан. Втратив грошима. Сподіваюся, придбав здоров'ям своїх рідних, близьких і друзів. Ізолював батьків від зовнішнього світу (вже більше 2-х тижнів), забезпечуючи їх повністю, але не вступаючи з ними в контакт (все спілкування на відстані не менше 3-х метрів). Пішов другий, як сам без вимушених заходів не виходжу з дому", - написав Шовковський.

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