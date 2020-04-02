Корінтіанс може повернути Сідклея у Динамо

Джерело - football.ua.
Бразилець Сідклей може повернутися в розташування київського Динамо цього літа або в кінці року.
Про це повідомляє Gazeta Esportiva.
У січні 2020 кияни відправили 26-річного хавбека в оренду в Корінтіанс за 600 тис євро до кінця календарного року. За цей час футболіст зіграв лише чотири матчі й не отримує належної довіри від тренерського штабу.
У зв'язку з паузою в чемпіонаті через карантин, ситуація футболіста може посилитися ще більше.
Згідно з орендною угодою за Корінтіансом закріплена опція викупу гравця, проте клуб роздумує над тим, щоб відмовитися від футболіста. Контракт Сідклея з Динамо передбачає співпрацю до 2023 року.
Нагадаємо, уболівальники накинулися на футболіста Динамо через порушення карантину.