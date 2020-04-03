Помер останній співавтор конспектів Лобановського

Ткачук помер у віці 83 років

Джерело - Чемпіон.

Професор і науковець Володимир Григорович Ткачук помер у віці 83 років.

Про це повідомляє колишній захисник київського Динамо Владислав Ващук.

Ткачук був тісно пов'язаний із футболом, він допомагав у тренерській роботі Валерію Лобановському й був співавтором його славетної системи, яка широко відома у світі.

"Останній, який залишався в живих з великої четвірки - Лобановський, Базилевич, Зеленцов, Ткачук. Йому було 83. У неділю впав і зламав шийку стегна, в понеділок його помістили в лікарню, а у вівторок ввечері відірвався тромб. Сьогодні було прощання в крематорії, поховання буде вже після карантину", - написав Ващук.

Раніше повідомлялося, що Корінтіанс може повернути Сідклея у Динамо.

Нагадаємо, Алієв назвав причину бійки з Максимовим.