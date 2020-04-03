Соболь назвав переваги перенесення Євро-2020

Едуард Соболь прокоментував перенесення чемпіонату Європи

Джерело - УАФ.

Збірна України може за рік ще краще підготуватися до чемпіонату Європи.

Про це розповів захисник Брюгге та національної команди Едуард Соболь.

"Я думаю, що всі хлопці дуже чекали фінального турніру й дуже хотіли зіграти на Євро. Але в ситуації, що склалася, напевно, перенести чемпіонат було правильним рішенням, щоб швидше зупинити цю пандемію. Думаю, коли вірус відступить, у всіх уже будуть гарні емоції, й ми зможемо знову думати про Євро.

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Зараз здоров'я на першому місці, а перенесення Євро, можливо, зробить нас у чомусь сильнішими, й ми зможемо додати за рік в деяких компонентах, на які вкажуть тренери збірної. Але вже й зараз можна сказати, що Андрій Шевченко провів великий обсяг роботи, з ним команда досягла прогресу й виконала головне завдання у відбірному циклі", - розповів Соболь.

Нагадаємо, УАФ веде переговори з Шевченком про продовження контракту.