УАФ веде переговори з Шевченком про продовження контракту

Джерело - Профутбол.
Українська асоціація футболу веде переговори з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком про продовження контракту.
Про це повідомляє Профутбол.
УАФ пропонує Шевченко і його тренерському штабу договір на два роки. Поточний контракт наставника діє до літа 2020 року.
У випадку коли Шевченко погодиться працювати зі збірною ще два роки, то проведе з командою не тільки Євро 2020 року, яке перенесено на 2021 рік, а й кваліфікацію на чемпіонат світу 2022.
Раніше, УАФ підготувала новий контракт для Шевченка.
Нагадаємо, збірна України не зіграє з Францією і Польщею.