УАФ веде переговори з Шевченком про продовження контракту

Андрій Шевченко може залишитися у збірній України ще на двав роки

Джерело - Профутбол.

Українська асоціація футболу веде переговори з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком про продовження контракту.

Про це повідомляє Профутбол.

УАФ пропонує Шевченко і його тренерському штабу договір на два роки. Поточний контракт наставника діє до літа 2020 року.

У випадку коли Шевченко погодиться працювати зі збірною ще два роки, то проведе з командою не тільки Євро 2020 року, яке перенесено на 2021 рік, а й кваліфікацію на чемпіонат світу 2022.

Раніше, УАФ підготувала новий контракт для Шевченка.

Нагадаємо, збірна України не зіграє з Францією і Польщею.