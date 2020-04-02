 Маркевич: Через рік збірна України слабшою не стане | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич: Через рік збірна України слабшою не стане

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Фахівець розповів про перспективи збірної України
Маркевич: Через рік збірна України слабшою не стане
#Маркевич

Джерело - УАФ.

Перенесення Євро-2020 на один рік може піти на користь збірній України.

Про це заявив фахівець Мирон Маркевич.

"З огляду на гру нинішньої збірної України є засмучення, що Євро-2020 перенесли? Яке може бути засмучення, якщо не було іншого виходу. А що стосується збірної, то, можливо, це нам і на руку. Набере свої найкращі кондиції Андрій Ярмоленко, відновляться після травм Тарас Степаненко, Роман Яремчук. Можна розраховувати, що до 2021 року інші молоді футболісти доростуть до національної команди. Той же Лєднєв, якщо не зменшить обертів, цілком може стати бойовою одиницею для головної команди країни. Засмучення є тільки тому, що цього літа ми взагалі не побачимо такий цікавий турнір.

Через рік збірна України може стати сильнішою? Важливо, щоб вона не стала слабшою. Поточний рівень гри команди Андрія Шевченка високий, тому хочеться побажати, щоб синьо-жовті продовжували нас радувати своїми результатами", - зазначив Маркевич.

Раніше, Маркевич зазначав, що деякі команди УПЛ не хочуть платити гравцям.

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