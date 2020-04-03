В АПЛ перенесуть дату відновлення чемпіонату

Джерело - isport.ua.
Керівники клубів англійської Прем'єр-ліги зберуться на чергову відеоконференцію, де обговорять перенесення можливого початку продовження сезону.
Про це повідомляє BBC.
Раніше було прийнято рішення призупинити сезону в АПЛ до 30 квітня, але немає ніяких передумов до того, що чемпіонат можна буде відновити до цієї дати.
Поки невідомо, чи стануть в АПЛ знову призначати якусь дату, або ж візьмуть приклад інших країн, які призупинили свої чемпіонати на невизначений термін.
Перенесення надасть клубам Прем'єр-ліги можливість запропонувати свої стадіони та медичний персонал Національну службу охорони здоров'я, знаючи, що в короткостроковій перспективі вони не будуть потрібні.
Нагадаємо, клуб АПЛ запропонував дограти сезон у Китаї.
Раніше, Манчестер Сіті отримав покарання від УЄФА.