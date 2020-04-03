Баварія відмовиться від трансферу Сане

Лерой Сане влітку не перейде у Баварію

Півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане залишиться в клубі після закінчення поточного сезону.

Про це повідомляє Manchester Evening.

Баварія хотіла підписати 24-річного футболіста ще минулого літа, однак трансфер доведеться відкласти на більш пізній час.

Керівництво німецького клубу не зможе здійснити перехід Сане цього літа через кризу, викликаним пандемією коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Баварія може підписати Вернера замість Сане.

Нагадаємо, Баварія оштрафувала гравця за порушення карантину з ДТП.