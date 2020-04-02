Баварія може підписати Вернера замість Сане

Тімо Вернер може перейти у Баварію

Баварія має намір підсилити лінію нападу цього літа і займається пошуками можливих варіантів.

Про це повідомляє Kicker.

Керівництво мюнхенського клубу готове відмовитися від ідеї підписання вінгера Лероя Сане заради нападника Лейпцига Тімо Вернера. У клубі сумніваються в тому, що гравець Ман Сіті зможе вписатися в команду, і мають намір сконцентруватися на більш надійному варіанті.

У поточному сезоні Вернер провів 36 поєдинків, забивши 27 голів і зробивши 12 результативних передач.

Нагадаємо, Баварія оштрафувала гравця за порушення карантину з ДТП.