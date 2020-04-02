Баварія може підписати Вернера замість Сане

Джерело - football.ua.
Баварія має намір підсилити лінію нападу цього літа і займається пошуками можливих варіантів.
Про це повідомляє Kicker.
Керівництво мюнхенського клубу готове відмовитися від ідеї підписання вінгера Лероя Сане заради нападника Лейпцига Тімо Вернера. У клубі сумніваються в тому, що гравець Ман Сіті зможе вписатися в команду, і мають намір сконцентруватися на більш надійному варіанті.
У поточному сезоні Вернер провів 36 поєдинків, забивши 27 голів і зробивши 12 результативних передач.
Нагадаємо, Баварія оштрафувала гравця за порушення карантину з ДТП.