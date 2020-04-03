Алієв назвав свій найдорожчий секс

Колишній півзахисник київського Динамо Олександр Алієв платив жінкам за секс.

Про це розповів сам гравець.

"Секс за гроші був. Не приховую. Найдорожчий – 1 тис доларів. Це було і в Росії, і в Україні.

Чому це неправильно? Ну була у мене дружина тоді. І що такого? Туди приїжджали багато футболістів і хокеїсти, там можна було побачити багатьох спортсменів, кого завгодно. Там було цікаво. Туди приїжджали не тільки на секс, а й посидіти, поспілкуватися. Це в Москві.

Як я міг дівчину кудись водити? У мене ж була дружина. Щоб потім побачили і пішли ці розмови? Навіщо це мені", - розповів Алієв.