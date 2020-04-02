Алієв назвав суму свого заробітку

Джерело - Чемпіон.
Колишній півзахисник київського Динамо Олександр Алієв зараз у середньому заробляє від $3 до $6 тисяч.
Про це заявив сам Алієв.
"Зараз по-різному, немає конкретної цифри. Може прийти і $5 тисяч, і $10 тисяч... Вдячний, що пацани в цьому випадку мені допомагають.
В середньому - від $3 до $6 тисяч.
Скільки плачу за квартиру? Тисяч 7 гривень на місяць", - заявив Алієв.
Контракт Алієва належав Динамо з 2005-го по 2010-й і з 2011-го по 2013-й роки.
Раніше Несмачний пожартував, що в Алієва на Оболоні немає коронавірусу та розповів як Суркіс заблокував його трансфер у Блекберн.