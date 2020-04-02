Алієв назвав суму свого заробітку

Колишній півзахисник київського Динамо Олександр Алієв зараз у середньому заробляє від $3 до $6 тисяч.

Про це заявив сам Алієв.

"Зараз по-різному, немає конкретної цифри. Може прийти і $5 тисяч, і $10 тисяч... Вдячний, що пацани в цьому випадку мені допомагають.

В середньому - від $3 до $6 тисяч.

Скільки плачу за квартиру? Тисяч 7 гривень на місяць", - заявив Алієв.