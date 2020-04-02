 Голден Стейт визначилися з першим номером драфту | Футбол | Champion.com.ua
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Голден Стейт визначилися з першим номером драфту

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#Голден Стейт, #НБА

Джерело - isport.ua.

Фіналісти минулого сезону НБА через травми наразі є найгіршою командою ліги  і головним претендентом на перший пік драфта.

Про це повідомляє San Francisco Chronicle.

Голден Стейт хоче отримати  18-річного Ентоні Едвардс. Захисник виходить на драфт після одного року в університеті Джорджії.

Едвардс зіграв в NCAA 32 матчі, в яких в середньому набирав по 19,1 очка, 5,2 підбору і 2,8 втрати.

Відзначається, що Голден Стейт не зацікавлені у виборі розігруючого Ламелі Болла і центрового Джеймса Уайзмена, але можуть обміняти свій пік, якщо отримають гідну пропозицію.

Нагадаємо, у НБА хочуть скоротити плей-оф.

Раніше, гравець Бостона вилікувався від коронавірусу.

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