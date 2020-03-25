Едуард Соболь може стати повноцінним гравцем Брюгге

Шахтар і Брюгге знаходяться на завершальній стадії переговорів по трансферу Едуарда Соболя.

Про це повідомляє Voteball24.

Сума трансферу може скласти чотири мільйони 4 млн євро.

Український захисник перебрався до складу бельгійського клубу на початку цього сезону, встигнувши провести 36 поєдинків, в яких віддав чотири результативні передачі.

Відзначимо, що Соболь викликається в національну збірну України, але програє конкуренцію Миколенко.

Нагадаємо, Соболь у трійці найкращих гравців чемпіонату Бельгії.