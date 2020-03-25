 Брюгге викупить контракт Соболя у Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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Брюгге викупить контракт Соболя у Шахтаря

Сьогодні 18:29 443 0
Едуард Соболь може стати повноцінним гравцем Брюгге
Брюгге викупить контракт Соболя у Шахтаря
#Соболь, #Брюгге, #Шахтар

Джерело - football.ua.

Шахтар і Брюгге знаходяться на завершальній стадії переговорів по трансферу Едуарда Соболя.

Про це повідомляє Voteball24.

Сума трансферу може скласти чотири мільйони 4 млн євро.

Український захисник перебрався до складу бельгійського клубу на початку цього сезону, встигнувши провести 36 поєдинків, в яких віддав чотири результативні передачі.

Відзначимо, що Соболь викликається в національну збірну України, але програє конкуренцію Миколенко.

Нагадаємо, Соболь у трійці найкращих гравців чемпіонату Бельгії.

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