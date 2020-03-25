Джерело - football.ua.
Шахтар і Брюгге знаходяться на завершальній стадії переговорів по трансферу Едуарда Соболя.
Про це повідомляє Voteball24.
Сума трансферу може скласти чотири мільйони 4 млн євро.
Український захисник перебрався до складу бельгійського клубу на початку цього сезону, встигнувши провести 36 поєдинків, в яких віддав чотири результативні передачі.
Відзначимо, що Соболь викликається в національну збірну України, але програє конкуренцію Миколенко.
Нагадаємо, Соболь у трійці найкращих гравців чемпіонату Бельгії.