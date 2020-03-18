Соболь у трійці найкращих гравців чемпіонату Бельгії

Едуард Соболь серед найкращих гравців чемпіонату Бельгії

Захисник збірної України та Брюгге Едуард Соболь увійшов у трійку найкращих футболістів чемпіонату Бельгії.

Про це повідомляє InStat.

У поточному сезоні середня оцінка Соболя - 298 балів. Українець входить до трійки кращих футболістів чемпіонату Бельгії за цим показником.

Аналогічна середня оцінка у півзахисника Гента Вадіса Оджіджа-Офое, а вищий середній бал у одноклубника Соболя - Крепена Діатта - 305.

До ТОП-20 також входить український півзахисник Гента Роман Безус - 276 балів.

У нинішньому сезоні 24-річний Едуард Соболь зіграв за Брюгге 36 матчів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, ефектний гол Соболя приніс Брюгге перемогу над ПСВ