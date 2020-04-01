 Олег Блохін погодився очолити ФК Київ | Футбол | Champion.com.ua
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Блохін погодився очолити ФК Київ

Сьогодні 14:24 1889 2
Блохін погодився очолити ФК Київ

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер київського Динамо та збірної України Олег Блохін влітку очолить ФК Київ.

Про це Чемпіону стало відомо з джерел близьких до керівництва клубу. 

За інформацією джерела Блохін погодився очолити амбітний клуб практично без роздумів, мотивуючи це, що він корінний киянин і для нього є великою честю очолити команду зі столиці України. Також повідомляється, що Блохін готовий укласти з ФК Київ довгострокову угоду та допомогти команді пробитися в Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, в інтерв'ю нашому сайту президент ФК Київ Саша Штукатур заявив, що за 9 років його команда буде грати в Лізі чемпіонів. Також повідомлялося, що командою вже цікавляться футбольні агенти.

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