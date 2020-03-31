Чемпіон Білорусі затримує виплати гравцям

Джерело - Прессбол.

Динамо Брест має не значні фінансові проблеми на тлі пандемії коронавірусу в європейському футболі.

Про це заявив наставник команди Сергій Ковальчук.

"Я коментувати це не буду. Зараз всюди непросте становище, але щоб зовсім край - такого немає", - зазначив Ковальчук.

Пандемія коронавірусу паралізувала футбол по всьому світу. Білорусь є єдиною європейською країною, яка проводить чемпіонат в розпал пандемії коронавірусу.

Раніше, Шахтар Вернидуба здобув перемогу у 2 турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, гол Мілевського приніс Динамо перемогу над Слуцьком у 2 турі Вищої ліги.