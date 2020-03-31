Чемпіон АПЛ зацікавлений у підписанні Коутінью

Джерело - footballua.tv.
Англійський Лестер бажає орендувати Філіпе Коутінью, який нинішній сезон проводить в Баварії на правах оренди.
Про це повідомляє sport.es.
Ряд англійських клубів вишикувалися в чергу. Серед потенційних покупців фігурують МЮ і Тоттенгем.
Стати на заваді планам обох команд може Лестер. Бразильський хавбек може возз'єднатися з Бренданом Роджерсом.який добре знайомий з тренером по спільній роботі в Ліверпулі.
У нинішньому сезоні Коутінью взяв участь в 32 матчах у всіх турнірах, забив 9 голів і зробив 8 асистів. Лестер, який проводить кращий сезон після історичного чемпіонства в 2016 році, закріпився в зоні Ліги чемпіонів.
Раніше Фердінанд закликав анулювати сезон в АПЛ.
Нагадаємо, Коутінью бажає повернутися до АПЛ.