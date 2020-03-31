 Чемпіон АПЛ зацікавлений у підписанні Коутінью | Футбол | Champion.com.ua
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Чемпіон АПЛ зацікавлений у підписанні Коутінью

Вчора 23:40 423 0
Поточний сезон бразилець проводить в Баварії на правах оренди
Чемпіон АПЛ зацікавлений у підписанні Коутінью
#Коутінью

Джерело - footballua.tv.

Англійський Лестер бажає орендувати Філіпе Коутінью, який нинішній сезон проводить в Баварії на правах оренди.

Про це повідомляє sport.es.

Ряд англійських клубів вишикувалися в чергу. Серед потенційних покупців фігурують МЮ і Тоттенгем.

Стати на заваді планам обох команд може Лестер. Бразильський хавбек може возз'єднатися з Бренданом Роджерсом.який добре знайомий з тренером по спільній роботі в Ліверпулі.

У нинішньому сезоні Коутінью взяв участь в 32 матчах у всіх турнірах, забив 9 голів і зробив 8 асистів. Лестер, який проводить кращий сезон після історичного чемпіонства в 2016 році, закріпився в зоні Ліги чемпіонів.

Раніше Фердінанд закликав анулювати сезон в АПЛ.

Нагадаємо, Коутінью бажає повернутися до АПЛ.

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