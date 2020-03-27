Коутінью бажає повернутися до АПЛ

Бразилець визначився з подальшим сценарієм кар'єри

Півзахисник Баварії Філіпа Коутінью, контракт якого належить Барселоні, хоче в майбутнє трансферне вікно повернутися в англійську Прем'єр-лігу.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У бразильського футболіста є варіант в міжсезоння стати гравцем ПСЖ або Інтера у якості обміну на іншого гравця або ж в рамках повноцінного трансферу, на хавбек має намір відмовитися від подібних переїздів.

Також наголошується, що Коутінью змирився з тим, що він не зможе боротися за місце в Барселоні, а також він розуміє, що Баварія не стане його викуповувати у каталонців за 120 мільйонів євро, а значить, кращим для футболіста залишається повернення в АПЛ.

Раніше повідомлялося, що разом з Коутінью, керівництво блаугранас хоче в майбутньому продати кілька інших виконавців.