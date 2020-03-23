Поточний сезон в англійській Прем’єр-лізі потрібно анулювати.

Про це розповів ексзахисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд.

"Я вважаю, що цей сезон потрібно анулювати. Знаю, багато фанатів Ліверпуля скажуть, що я так кажу, бо підтримую МЮ. Справа не в цьому, просто я не бачу, як можна завершити сезон, щоб не піддавати здоров'я ризику. Все просто.

Все буде проходити за закритими дверима, але все ж ще будуть футболісти. Хіба вони не люди? Коронавірус може вразити і їх. Гравці можуть самі не одужати або ж заразитися від когось ще. Це пошириться на інших футболістів, так що продовження сезону не виглядає правильним рішенням.

Почніть сезон з чистого аркуша. Як тільки ця ситуація зміниться в кращу сторону, тоді ми зможемо почати новий сезон. Я просто не бачу, щоб це сталося найближчим часом.

Якщо в наступному місяці все пройде, а країна зможе відразу ж повернутися до нормального життя, тоді може піти розмова про відновлення сезону. Але я не бачу, щоб це сталося, з огляду на те, що нам говорять", - розповів Фердінанд.