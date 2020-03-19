У Італії готуються до відновлення чемпіонату

Італійська Серія А може відновити чемпіонат на початку травня.

Про це розповів президент італійської федерації футболу Габріеле Гравіна.

"Ми почали працювати над новим календарем, згідно з яким чемпіонат відновиться 3 травня і пройде до 30 червня. Можливо, доведеться зачепити кілька днів у липні. Ми вже надіслали запит владі країни, а також ФІФА і УЄФА. Очевидно, ми візьмемо до уваги міжнародну перерву, яку УЄФА намітив на початок червня, щоб дограти відбіркові матчі Євро-2021.

Ми маємо бути впевнені, що турнір зможе відновитися 3 травня. З цілої низки причин найкраща дата завершення – 30 червня, проте можуть статись непередбачені обставини, через які розіграш триватиме до 30 липня", - розповів Гравіна.