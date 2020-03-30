Циганик: Львівські Карпати померли два роки тому

І асоціація, і Прем'єр-ліга, і УЄФА порушили правила, коли дозволили Карпатам відстрочити штраф за Гудиму.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Ми прекрасно розуміємо, що Карпати померли два роки тому. І асоціація, і Прем'єр-ліга, і УЄФА порушили правила, коли дозволили відстрочити штраф за Гудиму. І Карпат ніби й немає. Вони тоді як зникли, так і зникли.

Це катастрофа, і це дуже болить. Львів'яни займають останнє місце об'єктивно. І ніхто ніяких гравців не продасть. Карпатам вже три місяці не платять зарплату", - сказав Циганик.