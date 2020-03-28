Нападник Карпати спростував свою причетність до скандального допису в Instagram

Матар Діеє прокоментував скандальний допис в Instagram

Джерело - Чемпіон.

Сенегальський футболіст Карпат Матар Діеє не має відношення до світлин з написом Спасибі тобі, Боже, що я не москаль.

Про це розповів гравець у Instagram.

"Хочу поговорити про те зображення. Я не маю до нього відношення. Багато журналістів говорять про моє зображення. Хтось зробив ту картинку і запостив в інстаграмі. Я цього не робив, хлопці.

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Про історію в Instagram. Дуже легко взяти моє фото в інтернеті і зробити з ним все що завгодно. Але я футболіст і сфокусований на роботі. Будь-які інші речі, крім футболу і моєї роботи, мене не цікавлять. Дякую", - розповів Діеє.

Нагадаємо, новачок Карпат намагається вивчити українську мову.