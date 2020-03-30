Ікарді спровокував скандал, прилетівши в епіцентрі поширення коронавірусу

Нападник проводить карантин в Італії

Нападник Парі Сен-Жермен Мауро Ікарді піддався критиці за те, що разом з сім'єю прилетів до Італії.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Футболіст, який належить міланському Інтеру, прийняв рішення провести карантин в одному зі своїх будинків в Ломбардії, яка є епіцентром поширення коронавірусу в Італії.

Зараз в Італії число тих, що заразилися коронавірусів перевищило 101 тисяча осіб.

Нагадаємо, Ікарді може піти з ПСЖ через конфлікт з Неймаром і Мбаппе.

Також, ПСЖ готує рекордний контракт для Мбаппе.