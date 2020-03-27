 Вацко розкритикував роботу президента УПЛ Грімма | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Хей: Чісора не думає про Джошуа, всі думки тільки про Усика
Вчора 12:40 2510
Ярослав Попович: Бюджет нашої команди – 12 мільйонів євро
Вчора 20:00 2543
Підручний випробував нову трасу у Буковелі
Вчора 19:17 1123
Рафаїлов: Піти з клубу - це моя ініціатива
Вчора 18:15 925
Кобін хоче зіграти з Динамо в Ужгороді
Вчора 17:58 1094
Бельгійські клуби цікавляться Зубковим
Вчора 16:16 1003
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 15:27 10263 2
Гравець збірної України перехворів коронавірусом
Вчора 14:11 576
Шевченко потрапив до принизливого рейтингу АПЛ
Вчора 14:02 2120
Сьогодні стартує другий тур чемпіонату Білорусі
Вчора 11:51 412
Блоги
Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця
Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця Valeriy Ruchka
25.03.2020 09:19 4064 2
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Valeriy Ruchka
25.03.2020 08:43 6043
Фантастичний прохід Ярмоленка та гол юного Бурди. Захиснику Динамо - 25!
Фантастичний прохід Ярмоленка та гол юного Бурди. Захиснику Динамо - 25! Valeriy Ruchka
24.03.2020 19:31 833
Крутіше уже не буде! Террі долучився до челенджу з туалетним папером
Крутіше уже не буде! Террі долучився до челенджу з туалетним папером Valeriy Ruchka
24.03.2020 18:28 761
Нам необхідно виграти цей бій - Далакян звернувся до українців
Нам необхідно виграти цей бій - Далакян звернувся до українців Valeriy Ruchka
24.03.2020 18:09 603
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
27 Березня 2020
23:56 Футбол Зідан назвав спосіб боротьби з коронавірусом 403
23:43 Футбол Вацко розкритикував роботу Грімма 374
23:26 Бокс Буценко не вірить у чутки про небезпеку коронавірусу 732
23:14 Футбол Новачок Карпат намагається вивчити українську мову 373
22:56 Футбол Ювентус заради Погба готовий позбутися Дибали та П'янича 449
22:40 Футбол Торпедо-БелАЗ – Белшина 1:0. Огляд матчу 329
22:30 Бокс Ломаченко порадив слухати рекомендації влади 573
22:22 Блог Створений для боксу - Усик опублікував своє дитяче фото 568
22:16 Футбол Каннаваро: Мій карантин уже закінчився 414
21:56 Футбол Рух Брест вдома поступився Енергетику-БГУ у 2 турі чемпіонату Білорусі 487
21:45 Футбол ПСЖ обговорив деталі контракту Кулібалі 387
21:40 Пряма трансляція Зінченко проти Менді: протистояння України та Франції у FIFA’20 382
21:29 Футбол Дибала назвав свої симптоми коронавірусу 814
21:15 Футбол Одноклубник Мілевського не вірить у коронавірус 626
20:56 Футбол Ноєр планує залишитися у Баварії 470
20:46 Футбол Енріке може повернутися у Барселону 1121
20:32 Інше Представники 17 національних федерацій звернулися до Зеленського щодо можливого скорочення фінансування 964
20:17 Футбол Степаненко назвав найкращих українських тренерів 739
20:00 Велоспорт Ярослав Попович: Бюджет нашої команди – 12 мільйонів євро 2543
19:59 Футбол Торпедо-БелАЗ здолав Белшину у 2 турі чемпіонату Білорусі 552
19:49 Футбол Шаран: Тренування ніхто не відміняв 600
19:32 Футбол Скрипник спростував заборгованість по зарплаті у Зорі 723
19:17 Біатлон Підручний випробував нову трасу у Буковелі 1123
18:58 Футбол Діеє: Карпати залишаться в УПЛ 944
18:50 Теніс Джокович долучився до боротьби з коронавірусом 706

Вацко розкритикував роботу Грімма

Вчора 23:43 374 0
Віктор Вацко прокоментував роботу Томаса Грімма
Вацко розкритикував роботу Грімма
#Грімм, #Вацко, #УПЛ

Джерело - Вацко Live.

Президент української Прем’єр-ліги Томас Грімм продемонстрував неефективну роботу на своєму посту.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"Питання нового президента УПЛ - дуже важливий для нашого футболу. На мій погляд, під керівництвом Томаса Грімма Прем'єр-ліга не була ефективною. Томас Грімм, як керівник УПЛ нічого не зробив для розвитку і популяризації нашого футболу. Його відставка - очевидна річ і вона повинна була статися ще раніше.

Хто очолить УПЛ? Свою кандидатуру виставив Олександр Шевченко. За моєю інформацією, поки що це єдиний кандидат. Я чітко розумію, що в справі футбольного менеджменту одна людина, якою би вона не була, без якісної команди не зробить багато. Тим більше в українських реаліях.

Новому президенту УПЛ потрібно в першу чергу консолідувати інтереси всіх клубів. У нашому футболі є два вектори - Шахтаря і Динамо. Новий президент повинен стати тією людиною, яка їх консолідує. По іншому ніяк", - розповів Вацко.

Нагадаємо, вибори президента УПЛ перенесені на кінець квітня.

Коментарі ()