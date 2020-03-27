Президент української Прем’єр-ліги Томас Грімм продемонстрував неефективну роботу на своєму посту.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"Питання нового президента УПЛ - дуже важливий для нашого футболу. На мій погляд, під керівництвом Томаса Грімма Прем'єр-ліга не була ефективною. Томас Грімм, як керівник УПЛ нічого не зробив для розвитку і популяризації нашого футболу. Його відставка - очевидна річ і вона повинна була статися ще раніше.

Хто очолить УПЛ? Свою кандидатуру виставив Олександр Шевченко. За моєю інформацією, поки що це єдиний кандидат. Я чітко розумію, що в справі футбольного менеджменту одна людина, якою би вона не була, без якісної команди не зробить багато. Тим більше в українських реаліях.

Новому президенту УПЛ потрібно в першу чергу консолідувати інтереси всіх клубів. У нашому футболі є два вектори - Шахтаря і Динамо. Новий президент повинен стати тією людиною, яка їх консолідує. По іншому ніяк", - розповів Вацко.