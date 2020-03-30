Чемпіонат Італії можуть завершити достроково через пандемію коронавірусу.

Про це розповів президент Італійської асоціації футболістів Даміано Томмазі.

"Є побоювання, що чемпіонат завершать достроково. Тому, можливо, нам доведеться вирішувати не лише спортивні питання, а й ті, що пов'язані з контрактами гравців. Що стосується скорочення зарплат, то ми спробуємо прийти до спільного рішення, наскільки це можливо", - заявив Томмазі.