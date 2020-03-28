Джерело - football.ua.
Гравці і тренерський штаб першої команди Ювентуса не отримають заробітну плату в період з березня по червень.
Про це повідомляє прес-служба туринського клубу.
Таке рішення прийнято через фінансові проблеми клубу, яка викликала епідемія коронавірусу в Італії
"У разі відновлення матчів поточного сезону, клуб буде сумлінно вести переговори з гравцями про збільшення компенсацій. Ювентус хотів би подякувати гравцям і тренеру за їх відданість у важкий час для всіх", - йдеться в заяві клубу.
Нагадаємо, Роналду втратить 4 млн євро зарплати через коронавірус.
Раніше повідомлялося, що Жезус хоче перейти у Ювентус.