АПЛ можуть дограти в ізольованих таборах

Джерело - sportarena.com.
Керівництво Прем'єр-ліги розглядає різні варіанти закінчення сезону.
Про це повідомляє The Independent.
Прем'єр-ліга може схилитися до варіанту з ізольованими таборами, адже є план щодо трансляції всіх 92 матчів залишку сезону кожен літній день, що допоможе чемпіонату фінансово на тлі наростання світової кризи.
У разі вибору цієї ідеї для кожного футболіста, а також персоналу, офіційних осіб і працівників телебачення повинні бути створені окремі карантинні бази, адже один випадок зараження може зіпсувати всю ідею цього формату.
Нагадаємо, англійські клуби хочуть забрати чемпіонство у Ліверпуля.
Раніше, сезон АПЛ планують дограти влітку.