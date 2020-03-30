АПЛ можуть дограти в ізольованих таборах

В АПЛ розглядають варіанти завершення сезону

Керівництво Прем'єр-ліги розглядає різні варіанти закінчення сезону.

Про це повідомляє The Independent.

Прем'єр-ліга може схилитися до варіанту з ізольованими таборами, адже є план щодо трансляції всіх 92 матчів залишку сезону кожен літній день, що допоможе чемпіонату фінансово на тлі наростання світової кризи.

У разі вибору цієї ідеї для кожного футболіста, а також персоналу, офіційних осіб і працівників телебачення повинні бути створені окремі карантинні бази, адже один випадок зараження може зіпсувати всю ідею цього формату.

Нагадаємо, англійські клуби хочуть забрати чемпіонство у Ліверпуля.

Раніше, сезон АПЛ планують дограти влітку.