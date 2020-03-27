Англійські клуби хочуть забрати чемпіонство у Ліверпуля

Підопічним Клоппа для чемпіонства не вистачає лише двох перемог

Джерело - Еспресо.

Ряд клубів АПЛ виступають за негайну зупинку англійського чемпіонату і його перегравання в майбутньому.

Про це повідомляє The Athletic.

Минулого тижня під час зустрічі представників усіх 20 клубів АПЛ було вирішено, що сезон повинен бути дограний. Проте зараз думка деяких клубів змінилася. У приватних бесідах боси вважають, що сезон повинен бути переграний, попри критичні фінансові наслідки. Також є думка, що грати при порожніх трибунах під час піку пандемії коронавірусу неправильно з етичної точки зору.

Для прийняття рішення про долю чемпіонату Англії потрібні голоси 14 клубів з 20. Якщо клуби проголосують проти догравання поточного сезону - Ліверпуль втратить можливе чемпіонство.

Після 29-ти турів в активі Ліверпуля 82 бали, Ман Сіті, який йде другим, має в активі 57 очок. Для дострокового чемпіонства червоним потрібно перемогти у двох матчах.

Раніше, сезон АПЛ планують дограти влітку.

Нагадаємо, шість футболістів Ліверпуля потрапили до збірної найдорожчих гравців АПЛ.