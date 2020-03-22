Сезон АПЛ планують дограти влітку

Англійська Прем'єр-ліга затвердила попередній план, за яким матчі поточного сезону відновляться 1 червня і триватимуть шість тижнів. При цьому новий сезон стартує 8 серпня.

Про це повідомляє The Telegraph.

Подібний графік дозволить клубам з великою зарплатною відомістю уникнути фінансової катастрофи. Також завершення поточного сезону необхідно для виконання зобов'язань по телевізійним контрактам. З урахуванням перенесення Євро-2020 на 2021 рік такий сценарій в АПЛ вважають одним з найкращих.

Дата 1 червня поки є попередньою і може бути скоригована, але в разі, якщо чемпіонат відновиться в перший день літа, всі матчі будуть відбуватися без глядачів. Очікується, що і Прем'єр-ліга, і Кубок Англії будуть завершені в районі 11 липня, що дало б час для літнього відпочинку перед початком нового сезону.