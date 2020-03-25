 Суркіс відреагував на можливу зміну головного тренера Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс відреагував на можливу зміну головного тренера Динамо

Сьогодні 19:30 1956 0
Ігор Суркіс прокоментував можливе призначення Віктора Скрипника головним тренером Динамо
Суркіс відреагував на можливу зміну головного тренера Динамо
#Суркіс, #Динамо, #Скрипник

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник влітку не очолить Динамо.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Замість того, щоб об'єднатися в боротьбі з серйозною проблемою - COVID-19 - деякі люди вважають за краще вигадувати новини про Динамо. Причому новини, які взагалі не відповідають дійсності.

Ми не вели переговори з Віктором Скрипником, це фейкова інформація. З цієї ж опери повідомлення про те, що Григорій Суркіс перебуває в лікарні з коронавірусіом - така ж брехня", - відзначив Суркіс.

Раніше повідомлялося, що Скрипник влітку очолить Динамо.

Нагадаємо, Скрипник – найкращий тренер туру УПЛ.

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