Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник влітку не очолить Динамо.
Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.
"Замість того, щоб об'єднатися в боротьбі з серйозною проблемою - COVID-19 - деякі люди вважають за краще вигадувати новини про Динамо. Причому новини, які взагалі не відповідають дійсності.
Ми не вели переговори з Віктором Скрипником, це фейкова інформація. З цієї ж опери повідомлення про те, що Григорій Суркіс перебуває в лікарні з коронавірусіом - така ж брехня", - відзначив Суркіс.
Раніше повідомлялося, що Скрипник влітку очолить Динамо.
Нагадаємо, Скрипник – найкращий тренер туру УПЛ.