 Скрипник влітку очолить Динамо - Ящук | Футбол | Champion.com.ua
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Скрипник влітку очолить Динамо - Ящук

Сьогодні 17:32 4301 0
Олег Ящук назвав наступного тренера Динамо
Скрипник влітку очолить Динамо - Ящук
#Динамо, #Скрипник

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник влітку може змінити Олексія Михайличенка на посту наставника Динамо.

Про це розповів журналіст Олег Ящук в Іnstagram.

"Віктор Скрипник влітку змінить прописку. За попередніми домовленостями, фахівець очолить Динамо. Умови співпраці фактично були узгоджені 24 березня під час відеоконференції за участю Скрипника, Григорія та Ігоря Суркісів.

Олексій Михайличенко знає про можливе рокіровання. Попри цю ротацію, він залишиться працювати в Динамо. Швидше за все, на посаді спортивного директора", - розповів Ящук.

Нагадаємо, Скрипник – найкращий тренер туру УПЛ.

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