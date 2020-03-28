Роналду згоден на зниження зарплати в Ювентусі

К'єлліні запропонував гравцям Ювентуса піти на поступки клубу

Джерело - Tuttosport.

У туринському Ювентусі найближчим часом може відбутися скорочення зарплат футболістів.

Про це повідомляє Tuttosport.

Захисник Джорджо К'єлліні, який має ступінь магістра економіки, запропонував клубу варіанти зниження впливу зарплат на бюджет в умовах кризи, викликаного пандемією коронавируса.

Італієць обговорив це з досвідченими і впливовими футболістами Ювентуса, включаючи Кріштіану Роналду, який згоден на зниження зарплати, а потім поспілкувався з керівниками туринців - Андреа Ан'єллі і Фабіо Паратічі.

Нагадаємо, Роналду виділив серйозну суму для боротьби з коронавірусом.

Раніше, Ювентус підготував новий контракт для Роналду.