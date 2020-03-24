Шевченко може стати президентом УПЛ

Голова Львівської федерації футболу Олександр Шевченко головний кандидат на пост президента Української Прем'єр-ліги.

Про це розповів експрезидент УПЛ Володимир Генінсон.

"На цю мить обговорюється тільки одна кандидатура – Олександра Шевченка. Ця людина очолила кілька років тому Львівську федерацію футболу. Ми бачимо ті висоти, яких ця федерація домоглася. Від найбільшого розвитку аматорського футболу до професійних клубів. Людина, яка хвора футболом в хорошому сенсі слова. Людина, яка спілкується на рівні очей з усіма", - розповів Генінсон.