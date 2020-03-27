Колишній наставник Барселони Луїс Енріке натякнув на своє повернення в іспанський клуб.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст

"Я думаю, що я можу тренувати у будь-якому місці, де я працював. Взагалі я залишив двері відчиненими.

Мій час у Барселоні був чудовим, і я завжди буду вдячний. Мені дуже пощастило, що я стільки років був у клубі, який дав мені все", – розповів Енріке.