Джерело - football24.ua.
Колишній наставник Барселони Луїс Енріке натякнув на своє повернення в іспанський клуб.
Про це розповів сам іспанський спеціаліст
"Я думаю, що я можу тренувати у будь-якому місці, де я працював. Взагалі я залишив двері відчиненими.
Мій час у Барселоні був чудовим, і я завжди буду вдячний. Мені дуже пощастило, що я стільки років був у клубі, який дав мені все", – розповів Енріке.
Нагадаємо, Барселона скоротила робочий день і зарплати через коронавірус.
Раніше, гравці Барселони відмовилися від зниження зарплати.