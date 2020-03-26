Гравці Барселони відмовилися від зниження зарплати на час коронавірусу

Клуб запропонував сильно урізати зарплати

Гравці футбольного клубу Барселона відмовилися від пропозиції клубу урізати зарплату через кризу, викликану пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє AS.

При цьому клуб запропонував істотно урізати зарплати - на 50-70%.

Повідомляється, що футбольній команді готовий зробити послаблення, тоді як, наприклад, баскетбольній Барселоні запропонували на час кризи зменшити зарплату відразу на 70%.

Попри відмову гравців, клуб має право в односторонньому порядку зменшити зарплати, що дозволяє закон про надзвичайний стан, який введено в Іспанії.

Раніше, Барселона готова продати 8 гравців.

Нагадаємо, Обамеянг може перейти у Барселону.