Гравці Барселони відмовилися від зниження зарплати на час коронавірусу

Джерело - sport.ua.
Гравці футбольного клубу Барселона відмовилися від пропозиції клубу урізати зарплату через кризу, викликану пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє AS.
При цьому клуб запропонував істотно урізати зарплати - на 50-70%.
Повідомляється, що футбольній команді готовий зробити послаблення, тоді як, наприклад, баскетбольній Барселоні запропонували на час кризи зменшити зарплату відразу на 70%.
Попри відмову гравців, клуб має право в односторонньому порядку зменшити зарплати, що дозволяє закон про надзвичайний стан, який введено в Іспанії.
Раніше, Барселона готова продати 8 гравців.
Нагадаємо, Обамеянг може перейти у Барселону.