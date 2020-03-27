Барселона скоротила робочий день і зарплати через коронавірус

Клуб вирішив вжити низку заходів для боротьби з коронавірусом

Зарплати футболістів і співробітників Барселони будуть урізані, оскільки клуб припинив будь-яку діяльність в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Фактично, це скорочення робочого дня, обумовлене обставинами. В результаті буде проведено пропорційне скорочення оплати, прописане в трудових договорах. Клуб запровадить ці заходи, ретельно відповідаючи вимогам трудового законодавства.

Також клуб вирішив вжити низку заходів для боротьби з коронавірусом:

- Клубна інфраструктура буде доступна Департаменту охорони здоров'я муніципалітету Каталонія;

- Буде запущена спеціальна програма для членів клубу старше 80 років. Барселона допомагатиме їм під час карантину;

- Клуб почне соціальну кампанію "Залишайся вдома", щоб підвищити обізнаність серед фанатів;

- Дослідницькі центри зможуть використовувати Інноваційний хаб Барселони.

На цей час в Іспанії зафіксовано понад 56 тисяч випадків захворювання коронавірусів, з яких понад чотири тисячі закінчилися летальним результатом.

Нагадаємо, гравці Барселони відмовилися від зниження зарплати на час коронавірусу.