Барселона скоротила робочий день і зарплати через коронавірус

Джерело - football.ua.
Зарплати футболістів і співробітників Барселони будуть урізані, оскільки клуб припинив будь-яку діяльність в умовах пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Фактично, це скорочення робочого дня, обумовлене обставинами. В результаті буде проведено пропорційне скорочення оплати, прописане в трудових договорах. Клуб запровадить ці заходи, ретельно відповідаючи вимогам трудового законодавства.
Також клуб вирішив вжити низку заходів для боротьби з коронавірусом:
- Клубна інфраструктура буде доступна Департаменту охорони здоров'я муніципалітету Каталонія;
- Буде запущена спеціальна програма для членів клубу старше 80 років. Барселона допомагатиме їм під час карантину;
- Клуб почне соціальну кампанію "Залишайся вдома", щоб підвищити обізнаність серед фанатів;
- Дослідницькі центри зможуть використовувати Інноваційний хаб Барселони.
На цей час в Іспанії зафіксовано понад 56 тисяч випадків захворювання коронавірусів, з яких понад чотири тисячі закінчилися летальним результатом.
Нагадаємо, гравці Барселони відмовилися від зниження зарплати на час коронавірусу.