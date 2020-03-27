Скрипник: Про Динамо мені додати нічого

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник спростував чутки про перехід влітку у Динамо.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"За Динамо вже було спростування, в тому числі з боку Ігоря Суркіса, мені додати до цього нічого. І я нічому тут не дивуюся, скільки я у футболі, стільки про себе подібного читаю. З цієї ж серії і новина про те, що я міг опинитися в Локомотиві і московському Динамо - чутки футболу, не більше. Одне можу сказати - у мене діючий контракт з ФК Зоря, і мене тут зараз все влаштовує", - розповів Скрипник.