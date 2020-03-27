Рафаїлов: Піти з клубу - це моя ініціатива

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов пішов із клубу за своєю ініціативою.

Про це розповів сам футбольний функціонер.

"Заяву написав я сам, піти з клубу - це моя ініціатива. Контракту з Зорею у мене ніколи не було. А що стосується того, що нібито не продавалися гравці, то це маячня. Можна було продати пів команди гравців, на яких є великий попит. Питання, чи хоче їх продавати керівництво"- сказав Рафаїлов.