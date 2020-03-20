Генінсон: Буде пропозиція стати гендиректором Зорі - будемо думати

Екс-президент УПЛ Володимир Генінсон не виключає можливість того, що може замінити Сергія Рафаїлова на посаді генерального директора Зорі.

Про це заявив екс-президент УПЛ.

"Рафаїлов займає свою посаду, він нікуди не йшов. Коли я почув цю інформацію, то подзвонив йому. Він на місці, він працює. Коли буде інша інформація, він сам повідомить. Після цього і буде зрозуміло, хто займе його посаду. Якщо взагалі хтось займе.

Можна зрозуміти, звідки пішла ця інформація. Зоря - це клуб, який мене просував в президенти УПЛ, клуб, на домашні матчі якого я їжджу, клуб, за який я дійсно вболіваю всією душею.

Хотів би я очолити цей клуб як генеральний директор? Буде пропозиція - будемо думати. На цю мить, напевно, я не готовий покинути Київ. Я тут живу і працюю", - сказав Генінсон.