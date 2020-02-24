Сімеоне може очолити Баварію

Аргентинець - головний кандидат на пост наставника мюнхенської команди

Баварія планує змінити головного тренера команди по завершенні поточного сезону.

Про це повідомляє Don Balon.

Нинішній наставник мюнхенців Ханс-Дітер Флік покине клуб незалежно від підсумків сезону. Боси клубу не зацікавлені в продовженні співпраці з ним і планують запросити більш іменитого фахівця.

Головним претендентом на пост тренера є аргентинський фахівець Дієго Сімеоне, який в даний момент керує Атлетіко. Баварія сподівається домовитися з Симеона про довгострокову співпрацю.

Нагадаємо, що 49-річний тренер очолює матрацників з 2011 року. Під керівництвом Симеона Атлетіко ставав чемпіоном і володарем Кубка Іспанії, переможцем Ліги Європи і Суперкубка УЄФА. Також команда двічі доходила до фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше Баварія з труднощами перемогла аутсайдера Бундесліги.

Нагадаємо, Боруссія Д перемогла Вердер.