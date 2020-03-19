 Баварія запропонує Сане 5-річний контракт | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Сьогодні 12:00 533
Виконавчий директор УПЛ: Чемпіонат можна дограти міні-турніром або зафіксувати поточну таблицю
Вчора 23:56 497
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 23:33 3985
УПЛ розглядає певну дату для відновлення чемпіонату
Вчора 16:54 814
Коронавірус у спорті: події, які скасували через спалах хвороби. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 11:38 1959
Усика ізолювали від тренувального табору
Вчора 11:05 32568 25
Мессі поставив ультиматум Барселоні
Вчора 10:16 4786
В УЄФА планують дограти єврокубки і національні чемпіонати до 30 червня
17.03.2020 22:10 611
МОК закликає усіх спортсменів продовжувати підготовку до Олімпійських ігор
17.03.2020 20:55 321
В автокатастрофі під Києвом загинув відомий український боксер
17.03.2020 19:04 6949
Блоги
Розібрав на запчастини. Гол-красень Ярмоленка у ворота Евертона
Розібрав на запчастини. Гол-красень Ярмоленка у ворота Евертона Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:58 937
Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову
Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:47 762
П'ять років тому Динамо знищило Евертон у Лізі Європи
П'ять років тому Динамо знищило Евертон у Лізі Європи Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:48 603
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Valeriy Ruchka
Вчора 23:33 3985
Фабрегас від ізоляції почав кричати на балконі, "посилаючи" сусідів
Фабрегас від ізоляції почав кричати на балконі, "посилаючи" сусідів Valeriy Ruchka
Вчора 21:25 505
Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом
Поки Олександр Усик іронізує, легенди світового спорту занепокоєні коронавірусом Андрій Твердохліб
16.03.2020 19:36 607
100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен
100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен Valeriy Ruchka
16.03.2020 18:53 704
УПЛ зупинить чемпіонат - ТаТоТаке
УПЛ зупинить чемпіонат - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
16.03.2020 17:43 865 1
Грішний раб я твій - Усик опублікував релігійний вірш
Грішний раб я твій - Усик опублікував релігійний вірш Valeriy Ruchka
16.03.2020 16:35 735
Паніки нема, але продукти закупили: українські легіонери про європейський футбол на карантині
Паніки нема, але продукти закупили: українські легіонери про європейський футбол на карантині Valeriy Ruchka
16.03.2020 10:38 632
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:17 Футбол Визначилась можлива дата відновлення європейських ТОП-чемпіонатів 198
12:58 Блог Розібрав на запчастини. Гол-красень Ярмоленка у ворота Евертона 938
12:57 Футбол Металіст-1925 пішов на карантин через коронавірус 194
12:47 Блог Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову 766
12:43 Бокс Ломаченко через невизначеність бою з Лопесом повернувся в Україну 377
12:29 Футбол Інтер відмовляється відпускати Мартінеса 341
12:08 Олімпійські ігри-2020 Іспанія просить МОК перенесли Олімпіаду 312
12:00 Футбол Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 533
11:50 Бокс Гарсія: Не здивуюся, якщо Лопес зупинить Ломаченка 1585
11:48 Блог П'ять років тому Динамо знищило Евертон у Лізі Європи 603
11:32 Баскетбол У НБА назвали варіанти відновлення регулярного чемпіонату 374
11:17 Бокс Ф’юрі: Сумнівають, що Вайлдер б'є сильніше Кличка 552
10:57 Футбол Пасторе: Гравці Роми не хотіли їхати у Севілью 396
10:45 Футбол Олімпік пішов на карантин 436
10:30 Футбол Кубок Лібертадорес зупили через коронавірус 444
10:17 Легка атлетика Бех-Романчук вказала на головному проблему легкої атлетики в Україні 823
09:57 Футбол У Барселоні розраховують на Коутінью 660
09:46 Футбол Баварія запропонує Сане 5-річний контракт 632
09:35 Бокс Гвоздик: Усику немає сенсу відразу боксувати проти Ф'юрі або Джошуа 1571
09:16 Футбол Інтер знайшов заміну Мартінесу 682
08:57 Баскетбол Михайлюк здав тест на коронавірус 555
08:47 Футбол Алієв: Думаю, що коронавірус це фейк 1294 3
08:32 Бокс Гвоздик: У бою Ломаченко - Лопес є інтрига 2182
08:13 Теніс Тенісний сезон зупинений до 7 червня 492
18 Березня 2020
23:56 Футбол Виконавчий директор УПЛ: Чемпіонат можна дограти міні-турніром або зафіксувати поточну таблицю 497

Баварія запропонує Сане 5-річний контракт

Сьогодні 09:46 632 0
Лерой Сане може влітку перейти у Баварію
Баварія запропонує Сане 5-річний контракт
#Сане, #Баварія, #Манчестер Сіті

Джерело - ua.tribuna.com.

Баварія має намір придбати після закінчення сезону півзахисника Манчестер Сіті Лероя Сане.

Про це повідомляє Sport Bild.

Минулого тижня спортивний директор німецького клубу Хасан Саліхаміджич зустрічався в Мюнхені з агентством LIAN Sports, які представляють інтереси 24-річного хавбека, але офіційно агенти Сане вправі вести переговори тільки з 1 квітня.

Баварія готова укласти з Сані 5-річну угоду, і сам гравець не проти перебратися на Альянц-Арену. При цьому Сані надійшло ще дві пропозиції від ТОП-клубів.

Нагадаємо, Баварія відмовилась від обміну Комана на Сане.

Також, Реал хоче підписати Сане.

Коментарі ()