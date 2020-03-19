Баварія запропонує Сане 5-річний контракт

Лерой Сане може влітку перейти у Баварію

Баварія має намір придбати після закінчення сезону півзахисника Манчестер Сіті Лероя Сане.

Про це повідомляє Sport Bild.

Минулого тижня спортивний директор німецького клубу Хасан Саліхаміджич зустрічався в Мюнхені з агентством LIAN Sports, які представляють інтереси 24-річного хавбека, але офіційно агенти Сане вправі вести переговори тільки з 1 квітня.

Баварія готова укласти з Сані 5-річну угоду, і сам гравець не проти перебратися на Альянц-Арену. При цьому Сані надійшло ще дві пропозиції від ТОП-клубів.

Нагадаємо, Баварія відмовилась від обміну Комана на Сане.

Також, Реал хоче підписати Сане.