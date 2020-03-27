Шевченко потрапив до принизливого рейтингу АПЛ

Названо 22 найгірших трансферів в історії АПЛ

Український екснападник Челсі Андрій Шевченко опинився серед 22 найгірших трансферів в історії АПЛ.

Про це повідомляє AS.

Шевченко у 2006 році перейшов з Мілана до Челсі за шалені 44 млн євро, однак не виправдав сподівання синіх. Українець відзначився лише 9 голами та 8 асистами у 48 матчах АПЛ. Вже через два роки його віддали Мілану в оренду, але Шевченко не зміг реанімувати кар'єру на Сан-Сіро.

Окрім української легенди, до списку також потрапили такі зірки, як Адріан Муту (Челсі), Хуан Себастьян Верон (МЮ), Маріо Балотеллі (Ліверпуль), Анхель Ді Марія (МЮ), Фернандо Торрес (Челсі), Робінью (Манчестер Сіті), Енді Керрол (Ліверпуль), Роббі Кін (Ліверпуль) та Роберто Сольдадо (Тоттенгем).

Раніше, УАФ підготувала новий контракт для Шевченка.

Нагадаємо, збірна України не зіграє з Францією і Польщею.