Football Hub покаже матчі чемпіонату Білорусі

Із 28 березня Football Hub транслюватиме матчі чемпіонату Білорусі.

Терміни трансляцій і конкретні матчі не уточнюються.

Відзначається, що подивитися зустрічі можна буде 28 березня на YouTube-каналі проєкту.

28 березня в білоруському чемпіонаті відбудуться 4 матчі: Слуцьк - Динамо Брест, Славія - БАТЕ, Мінськ - Динамо Мінськ і Городея - Шахтар.

БОМБА💥

Ми покажемо вам єдиний чемпіонат, що залишився!

Всі НАЙЦІКАВІШЕ. Мілевський і Вернидуб. Динамо Брест і БАТЕ🔝

Вже в цю суботу дивіться в прямому ефірі на youtube @FootballHub_Ua Чемпіонат Білорусі🔜 pic.twitter.com/3oSuA9dHnS