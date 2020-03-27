Football Hub покаже матчі чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Із 28 березня Football Hub транслюватиме матчі чемпіонату Білорусі.
Терміни трансляцій і конкретні матчі не уточнюються.
Відзначається, що подивитися зустрічі можна буде 28 березня на YouTube-каналі проєкту.
28 березня в білоруському чемпіонаті відбудуться 4 матчі: Слуцьк - Динамо Брест, Славія - БАТЕ, Мінськ - Динамо Мінськ і Городея - Шахтар.
БОМБА💥— FootballHub (@FootballHub_Ua) March 27, 2020
Ми покажемо вам єдиний чемпіонат, що залишився!
Всі НАЙЦІКАВІШЕ. Мілевський і Вернидуб. Динамо Брест і БАТЕ🔝
Вже в цю суботу дивіться в прямому ефірі на youtube @FootballHub_Ua Чемпіонат Білорусі🔜 pic.twitter.com/3oSuA9dHnS
Раніше, керівництво ТК Футбол роздумувало про показ чемпіонату Білорусі.
Нагадаємо, чемпіонат Білорусі можуть призупинити через тиск УЄФА.